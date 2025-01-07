Пушилин и Кириенко исполнили мечты детей из ДНР в рамках «Ёлки желаний». Видео © Telegram / Пушилин Д. В.
Подарки получили шестилетняя Мирослава, восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырёхлетняя Татьяна Скворцова. Даниил мечтал о подводном дроне, Мирослава — об умной колонке, а Таня очень хотела куклу. Их мечты исполнили Пушилин и Кириенко.
Также в рамках визита в ДНР заместитель руководителя АП пообщался с жителями Авдеевки и поздравил их с праздниками. Кроме того, Пушилин и Кириенко встретили Рождество вместе с жителями Республики в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил новогодние желания детей в рамках акции «Ёлка желаний». Ребята рассказали Мишустину новогоднее стихотворение, а в ответ премьер процитировал отрывок из мультфильма «Когда зажигаются ёлки»: «Говорят, на Новый год, что ни пожелается — всё всегда произойдёт, всё всегда…».