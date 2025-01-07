Пушилин и Кириенко исполнили мечты детей из ДНР в рамках «Ёлки желаний»

Также в рамках визита в ДНР заместитель руководителя АП пообщался с жителями Авдеевки и поздравил их с праздниками. Кроме того, Пушилин и Кириенко встретили Рождество вместе с жителями Республики в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка.