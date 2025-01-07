В Уфе сотрудники ГАИ дважды за ночь поймали 17-летнего подростка за рулем

По данным ГАИ, накануне вечером, 6 января, сотрудники дорожной полиции остановили ВАЗ2110 на улице Гвардейская. Стали проверять документы у водителя и выяснилось, что ему 17 лет, а госномера на машине — поддельные. Номера, которые должны были быть установлены именно на этот автомобиль, вообще сняты с учета.