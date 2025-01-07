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В Уфе сотрудники ГАИ дважды за ночь поймали 17-летнего подростка за рулем

17-летний уфимец разъезжал по Шакше на машинах без прав и номеров.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Отдела ГАИ по Уфе рассказали о необычном нарушителе ПДД, которого дважды за ночь задержали сотрудники дорожной полиции. Парню 17 лет и у него нет водительских прав, но он уже любит кататься на машине по микрорайону Шакша.

По данным ГАИ, накануне вечером, 6 января, сотрудники дорожной полиции остановили ВАЗ2110 на улице Гвардейская. Стали проверять документы у водителя и выяснилось, что ему 17 лет, а госномера на машине — поддельные. Номера, которые должны были быть установлены именно на этот автомобиль, вообще сняты с учета.

Сотрудники дорожной полиции поддельные номера с машины сняли, на подростка в присутствии его законного представителя составили протокол о привлечении к ответственности. «Десятку» же отправили на штрафстоянку.

Через пару часов, в том же микрорайоне, но уже на улице Советов, сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Лада Гранта». Стали проверять документы и выяснили, что за рулем сидит тот же самый подросток.

— В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, — сообщили в пресс-службе Отдела ГАИ по Уфе.

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