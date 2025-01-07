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В Севастополе остановили паром

В Севастополе из-за ухудшения погоды приостановлена работа парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта во вторник.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды приостановлена работа парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта во вторник.

«Из-за неблагоприятных погодных условий с 10:45 паром временно приостанавливает движение», — сказано в сообщении.

Кроме того, непогода не позволяет запустить морское пассажирское сообщение катеров на линии Артиллерийская бухта — Радиогорка, добавили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, 7 января в Севастополе дует южный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. В городе тепло до +14.