В Севастополе остановили паром

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды приостановлена работа парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта во вторник.
«Из-за неблагоприятных погодных условий с 10:45 паром временно приостанавливает движение», — сказано в сообщении.
Кроме того, непогода не позволяет запустить морское пассажирское сообщение катеров на линии Артиллерийская бухта — Радиогорка, добавили в ведомстве.
По прогнозам синоптиков, 7 января в Севастополе дует южный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. В городе тепло до +14.