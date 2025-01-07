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Брат Дани Милохина стал сексологом

Брат тиктокера Дани Милохина — Илья — начал зарабатывать консультациями о сексе. Блогер внезапно начал позиционировать себя как сексолога, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По информации телеграм-канала, новый вид заработка брат Милохина придумал несколько недель назад. Свои консультации блогер предлагает клиентам за приличный ценник — восемь тысяч рублей. Илья рассказывает, как «разорвать сексуальную связь с бывшим», завести девушку, кто такие геи и почему люди стесняются позы 69. Правда, желающих пока немного, поэтому он готов консультировать долго. Кроме того, Илья называет себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». Брат тиктокера обещает сделать астрологический расклад и даже подключить знания психологии.

А ранее Life.ru писал, что приёмный отец Дани Милохина стал грузчиком после отъезда из России, чтобы содержать жену и пятерых детей. Кроме того, мужчина в два раза снизил ценник на дом в Анапе, который пытается продать после попытки поджога со стороны недоброжелателей своего сына.