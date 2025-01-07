Уровень радиации в Ростовской области измерили перед Рождеством

В Ростовской области перед Рождеством исследовали уровень радиоактивного загрязнения. В итоге показатели не превысили естественных значений, говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность дозы гамма-излучения составила 0,10−0,16 мкЗв/ч (11,5−18,4 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,10−0,16 мкЗв/ч (11,5−18,4 мкР/ч), — уточнили в публикации.
Специалисты подчеркнули, что экстремально высокого загрязнения окружающей среды не зарегистрировано.