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Уровень радиации в Ростовской области измерили перед Рождеством

Данные по уровню радиации обновили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области перед Рождеством исследовали уровень радиоактивного загрязнения. В итоге показатели не превысили естественных значений, говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность дозы гамма-излучения составила 0,10−0,16 мкЗв/ч (11,5−18,4 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,10−0,16 мкЗв/ч (11,5−18,4 мкР/ч), — уточнили в публикации.

Специалисты подчеркнули, что экстремально высокого загрязнения окружающей среды не зарегистрировано.