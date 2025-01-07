«Газета.Ru» рассказывает о самых ожидаемых смартфонах 2025 года

С уверенностью можно сказать лишь, что смартфоны серии Pixel 10 будут работать на Android 16, а их выход состоится не раньше лета. Все остальные слухи и якобы утечки в сети на данный момент представляют собой лишь домыслы так называемых инсайдеров. Используемый ниже для демонстрации концепт, по признанию его автора, не имеет ничего общего с реальностью.