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В Иркутске начался разбор аварийного здания на улице Степана Разина

Проект по реконструкции здания был разработан в 2024 году.

Источник: Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В Иркутске начались работы по разбору здания, расположенного по адресу улице Степана Разина, 18. Объект не эксплуатировался длительное время и находился в аварийном состоянии. В 2024 году была разработана проектная документация по его сохранению, включающая разбор аварийных конструкций, сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации от пресс-службы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, лицензированная подрядная организация получила разрешение на проведение работ, которые будут контролироваться службой в ходе надзорных мероприятий.

После завершения указанных работ будут выполнены подготовительные работы к будущей реставрации объекта в его историческом облике с использованием необходимых для данного исторического здания материалов.

строительство