В Иркутске начался разбор аварийного здания на улице Степана Разина

В Иркутске начались работы по разбору здания, расположенного по адресу улице Степана Разина, 18. Объект не эксплуатировался длительное время и находился в аварийном состоянии. В 2024 году была разработана проектная документация по его сохранению, включающая разбор аварийных конструкций, сообщает ИА IrkutskMedia.