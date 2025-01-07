В Иркутске начался разбор аварийного здания на улице Степана Разина

В Иркутске начались работы по разбору здания, расположенного по адресу улице Степана Разина, 18. Объект не эксплуатировался длительное время и находился в аварийном состоянии. В 2024 году была разработана проектная документация по его сохранению, включающая разбор аварийных конструкций, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, лицензированная подрядная организация получила разрешение на проведение работ, которые будут контролироваться службой в ходе надзорных мероприятий.
После завершения указанных работ будут выполнены подготовительные работы к будущей реставрации объекта в его историческом облике с использованием необходимых для данного исторического здания материалов.