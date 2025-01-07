В Екатеринбурге жители ждут продолжения сноса досугового центра Guru

В Екатеринбурге днём 7 января строители готовятся к продолжению демонтажа досугового центра Guru по адресу ул. Репина, 22, начатого в понедельник, 6 января. Пока ломавший здание экскаватор стоит без движения. Частично демонтирована лишь одна половина здания, слева.