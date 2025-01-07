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В Екатеринбурге жители ждут продолжения сноса досугового центра Guru

В Екатеринбурге 6 января начался демонтаж досугового центра Guru.

Источник: МК.RU Екатеринбург

В Екатеринбурге днём 7 января строители готовятся к продолжению демонтажа досугового центра Guru по адресу ул. Репина, 22, начатого в понедельник, 6 января. Пока ломавший здание экскаватор стоит без движения. Частично демонтирована лишь одна половина здания, слева.

На стройплощадке собираются рабочие. Около здания стоят автомобили с родителями и детьми, которые приехали посмотреть на демонтаж, горожане ждут, когда начнёт работу тяжёлая техника.

В досуговом центре Guru были расположены ресторан, отель, фитнес-клуб, салон красоты, караоке-клуб и танцевальная студия.

Как сообщалось ранее, снос объекта начали 6 января. Архитектура этого здания вызывала немало критики со стороны жителей столицы Урала. Журналисты нередко называли этот объект «одним из самых уродливых».