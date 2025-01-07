В Хостинском районе Сочи построят 80-метровую подпорную стену

На трассе А-147, поврежденной оползнем в Хостинском районе осенью, продолжается ремонт. Дорожники завершили подготовительные работы и приступили к основному этапу.
«Все первоочередные и подготовительные мероприятия выполнены, началась активная фаза», — сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Трасса А-147 является важной транспортной артерией для Сочи. Во время зимних праздников власти усилили работу общественного транспорта в направлении Адлера и Красной Поляны. График движения поездов также был скорректирован для удобства пассажиров.
Сейчас на стройплощадке работают две буровые установки. Дорожники возведут двухрядную подпорную стену длиной почти 80 метров. Завершить ремонт планируется до конца мая.