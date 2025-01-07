Сибирь, Урал и Москва: в аэропорту Калининграда задержали 14 рейсов

В Храброво с опозданием прибудут 10 рейсов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Информация об этом опубликована на онлайн-табло калининградского аэропорта во вторник, 7 января.
Время задержки варьируется от 15 минут до пяти часов. Из-за позднего прибытия бортов с задержкой вылетят лайнеры в Шереметьево, Домодедово и Толмачёво (Новосибирск). Причины задержек не сообщаются.
Все новогодние праздники самолёты приземляются в Храброво с большими задержками. Например, 5 января вовремя не смогли прибыть и вылететь 16 бортов.