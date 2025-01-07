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В Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в два раза

Уровень заболеваемости в Прикамье снижается третью неделю подряд.

Источник: Комсомольская правда

Региональный Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае уже третью неделю подряд. По сравнению с предыдущей неделей в новогодние праздники уровень заболеваемости снизился более чем в два раза.

В период с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 56,7%. За прошедшую неделю Роспотребнадзор зарегистрировал 5826 случаев заболеваний вирусной инфекцией против 13459 случаев неделей ранее.

«Эпидемический порог не превышен. Низкий уровень заболеваемости связан с периодом новогодних праздников», — пояснили в ведомстве.

Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, единичные находки вируса гриппа.