Рождество в красноярских храмах встретили 12 тысяч верующих

В полиции также сообщили, что рождественские мероприятия в ночь с 6-го на 7 января прошли в 64 городах и посёлках Красноярского края. В этот момент общественный порядок охраняли более 330 полицейских, росгвардейцев, казаков и сотрудников частных охранных организаций.