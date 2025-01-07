Рождество в красноярских храмах встретили 12 тысяч верующих

Рождество в красноярских храмах встретили 12 тысяч православных верующих. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Красноярскому краю.
В полиции также сообщили, что рождественские мероприятия в ночь с 6-го на 7 января прошли в 64 городах и посёлках Красноярского края. В этот момент общественный порядок охраняли более 330 полицейских, росгвардейцев, казаков и сотрудников частных охранных организаций.
«Нарушений общественного порядка в Рождественскую ночь не допущено. До завершения всех праздничных мероприятий сотрудники полиции продолжат нести службу в местах их проведения», — сообщили в МВД.
Добавим, что полицейские с 6-го по 7 января провели порядка 1350 профилактических бесед с жителями Красноярского края, в том числе о запрете запусков салютов в связи с указом губернатора. В отношении семи человек составлены материалы по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).