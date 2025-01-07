В Волгограде планируют полностью обновить парк дорожной спецтехники

Процесс уже пошел — в 2024 году в город поступило 87 новых спецмашин. Это комбинированные машины и автогидроподъемники, бульдозеры и автокраны, тракторы и экскаваторы, дорожные катки, автогудранаторы и погрузчики, а также подметальные машины и асфальтоукладчики.