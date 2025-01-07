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В Волгограде планируют полностью обновить парк дорожной спецтехники

Процесс уже пошел — в 2024 году в город поступило 87 новых спецмашин.

Источник: Агентство «Москва»

Полное обновление автопарка дорожных предприятий областного центра запланировано в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда, подтверждают в мэрии.

Процесс уже пошел — в 2024 году в город поступило 87 новых спецмашин. Это комбинированные машины и автогидроподъемники, бульдозеры и автокраны, тракторы и экскаваторы, дорожные катки, автогудранаторы и погрузчики, а также подметальные машины и асфальтоукладчики.

На сегодняшний день парк дорожной техники составляет в региональной столице 400 единиц.

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