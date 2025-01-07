«Изменят характер будущих войн»: В Китае создали сверхточные атомные часы

Авторы статьи уточнили, что часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привести на передовую. Кроме того, при транспортировке в суровых условиях погрешность устройства не будет превышать 0,2 квадриллиона [единица с пятнадцатью нулями] секунды. Также атомные часы способны автономно работать на протяжении долгого периода времени без помощи специалистов.