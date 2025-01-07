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Из-за технической неполадки самолет из Красноярска в Омск опоздал на 2 часа

У борта возникли проблемы с системой кондиционирования.

Источник: Комсомольская правда

У авиалайнера, совершавшего рейс по маршруту Красноярск—Омск 5 января, возникли технические неполадки при вылете с аэропорта в Красноярске. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», после облива — так называется в авиации процедура обработки самолета специальной жидкостью, препятствующей образованию наледи — у борта возникли проблемы с системой кондиционирования.

В итоге самолет вернули на место стоянки. Из Красноярска он вылетел с опозданием и благополучно приземлился в Омске на два часа позже намеченного срока: в 2:47 вместо 00:30.