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В Красноярске выявили превышение в воздухе опасных веществ

В красноярском воздухе зафиксировали превышение количества вредных частиц.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра экологии Красноярского края опубликовала сводку данных за 6 января со стационарных постов Краевого центра мониторинга воздуха.

Так, за последние сутки в Кировском районе выявили превышение по взвешенным частицам, в микрорайоне Северный — по взвешенным частицам и диоксиду азота, в микрорайоне Черемушки — по диоксиду азота. Кроме того, датчики проекта Nebo.live показывают ухудшение ситуации с воздухом в Октябрьском районе, центре города, микрорайонах Покровский и Мясокомбинат.

Напомним, 6 января в Красноярске с 19:00 ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он продлится до вечера 8 января. В это время жителям города рекомендуют отказаться от проветривания и реже выходить на улицу.

экология