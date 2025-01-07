В Калининграде завершили ремонт корпуса КГТУ на улице Генделя. Подрядчик убрал с территории строительные леса.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты отремонтировали фасад здания. Подрядчик также привёл в порядок крыльцо, отмостку, дверные и оконные блоки. Основную часть стен выкрасили в светло-бежевый цвет. Оконные проёмы выделили серым, а люкарны — коричневым.
Здание располагается на улице Генделя, 1−3. К ремонту корпуса приступили в июле 2024 года. Работы выполнило ООО «СК “Стандарт”. С компанией заключили контракт на 112,5 миллионов рублей. За эту сумму специалисты также привели в порядок корпус КГТУ на проспекте Мира.
Здание на улице Генделя возвели в 1933 году. Тогда там располагался корпус судебной тюрьмы. Во время боевых действий в 1944—1945 годах постройка была повреждена — сгорела часть крыши, при этом основной объём здания сохранился. В послевоенные годы его использовали в качестве СИЗО.
Сейчас корпус занимает Калининградский государственный технический университет. Здание является объектом культурного наследия.
ООО «СК “Стандарт”» также ремонтирует корпус КГТУ в Малом переулке. Раннее компания привела в порядок корпуса университета на проспекте Мира и улице Баранова.