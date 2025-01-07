В Калининграде завершили ремонт корпуса КГТУ на улице Генделя

Здание на улице Генделя возвели в 1933 году. Тогда там располагался корпус судебной тюрьмы. Во время боевых действий в 1944—1945 годах постройка была повреждена — сгорела часть крыши, при этом основной объём здания сохранился. В послевоенные годы его использовали в качестве СИЗО.