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До +5°С, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 8 января

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 5 градусов и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Беларуси 8 января. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: -3° 4 м/с 80% 756 мм рт. ст. +1°
Источник: Reuters

По прогнозу синоптиков, 8 января на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, ночью местами по стране — налипание мокрого снега. Как отметили в ведомстве, в Беларуси в среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег).

Ночью и утром местами налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от 0 до плюс 5 градусов.