До +5°С, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 8 января

По прогнозу синоптиков, 8 января на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, ночью местами по стране — налипание мокрого снега. Как отметили в ведомстве, в Беларуси в среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег).
Ночью и утром местами налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от 0 до плюс 5 градусов.