До +5°С, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 8 января

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 5 градусов и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Беларуси 8 января. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.