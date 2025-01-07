Накануне Рождества в Омске скончался известный врач-гинеколог

В Омске 6 января скончался известный врач-гинеколог Валерий Чикишев. Об этом со ссылкой на медицинское сообщество омского региона сообщили «Коммерческие вести». Валерия Чикишева не стало на 66-м году жизни.
Валерий Чикишев проработал в омской медицине много лет, свой профессиональный путь он начал в 1983 году, после окончания Красноярского медицинского института. Работал во многих омских учреждениях здравоохранения, в том числе на селе.
Как отмечают коллеги, Валерий Евгеньевич был талантливым врачом, хирургом высочайшего класса. Медицинское сообщество выражает глубокое соболезнование родным и близким Валерия Чикишева.
Прощание состоится в ритуальном зале Областной клинической больницы по адресу Березовая, 3. О дате и времени станет известно позднее.