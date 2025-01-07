В Башкирии в последний день новогодних праздников ожидается сильное похолодание

Метеорологи Башгидрометцентра уточнили прогноз погоды на ближайшие дни.
В Башкирии завтра, 8 января, ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью небольшой снег, местами до умеренного. Днем также будет снег, в некоторых районах республики метель, гололед, на дорогах снежный накат, снежные заносы и гололедица.
По данным специалистов, в Башкирии прогнозируется южный, юго-западный ветер 9−14 метров в секунду, днем 8 января местами порывы будут достигать 15−20 метров в секунду. Столбики термометров ночью опустятся до −10, −15, при прояснениях −19, −24. Днем же прогнозируется резкое потепление до −1,-6. На некоторых участках автомобильных дорог ожидается ухудшение видимости до 1−2 км.
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