В Башкирии в последний день новогодних праздников ожидается сильное похолодание

По данным специалистов, в Башкирии прогнозируется южный, юго-западный ветер 9−14 метров в секунду, днем 8 января местами порывы будут достигать 15−20 метров в секунду. Столбики термометров ночью опустятся до −10, −15, при прояснениях −19, −24. Днем же прогнозируется резкое потепление до −1,-6. На некоторых участках автомобильных дорог ожидается ухудшение видимости до 1−2 км.