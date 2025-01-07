Солист оркестра Большого театра Кокорин рассказал об ажиотаже вокруг своей игры

«Это здорово, что есть такой интерес к Большому театру, к искусству, к творчеству и особенно к моему творчеству. Я вообще счастлив, что это всё теперь можно показывать людям, что они теперь всем этим наслаждаются и заряжаются. Много лет мои коллеги на меня выглядывали из партера, но какого-то ажиотажа не было, а теперь вот как сложилось. Я думаю, что это Бог так решил — всё, теперь ты готов что-то прекрасное давать людям, показывай, не стесняйся», — прокомментировал он ситуацию.