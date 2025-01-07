Солист оркестра Большого театра Кокорин рассказал об ажиотаже вокруг своей игры

Ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» привел к появлению новой звезды в интернете — видео с выступлением солиста оркестра Большого театра, 30-летнего перкуссиониста Ивана Кокорина собирает в социальных сетях сотни тысяч просмотров. В интервью «Известиям» Кокорин рассказал об ажиотаже вокруг своей игры.
По словам музыканта, он вместе с другом решили записать и выложить видео исполнения 21 декабря, в тот же день ролик набрал 10−15 тыс. просмотров, а после распространился на ряд социальных сетей, после чего счет просмотров пошел на сотни тысяч.
«Это здорово, что есть такой интерес к Большому театру, к искусству, к творчеству и особенно к моему творчеству. Я вообще счастлив, что это всё теперь можно показывать людям, что они теперь всем этим наслаждаются и заряжаются. Много лет мои коллеги на меня выглядывали из партера, но какого-то ажиотажа не было, а теперь вот как сложилось. Я думаю, что это Бог так решил — всё, теперь ты готов что-то прекрасное давать людям, показывай, не стесняйся», — прокомментировал он ситуацию.
Перкуссионист добавил, что на самом деле очень множество музыкантов стесняются выкладывать себя, стремясь сначала достигнуть идеальной игры. Он назвал этот процесс самокопанием, которое присуще коллегам по цеху.
«А сейчас пошел бум, особенно ударников и много людей выкладывают партию из “Щелкунчика”, все мои фишки и приколы делают. Это здорово и классно, что у людей пошло какое-то творчество и они перестали бояться», — добавил музыкант.
Полный текст интервью с Иваном Кокориным будет опубликован 8 января в 00:00 (по московскому времени) на сайте «Известий».