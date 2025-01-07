Путин поговорил с девочкой из Горловки, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний»

«Путин позвонил по телефону Арине Порхал. Это девочка, которой 15 лет. Она из Горловки, ДНР. Она участвовала в проекте “Ёлка желаний”, и её желание Путин снял с этой елки. Она ученица 9-го класса гимназии № 65 Горловки», — подчеркнул Песков.
Арина мечтала о поездке в Санкт-Петербург. Во время разговора Путин поинтересовался, как проходит её путешествие. Девочка рассказала о своих впечатлениях: она посетила балет «Щелкунчик» в Мариинском театре, посмотрела ледовое шоу, побывала в Царском Селе и на экскурсии в Мариинском дворце. Президент добавил, что, находясь в Петербурге, ей обязательно стоит зайти в Эрмитаж, и такое посещение будет организовано для неё и её сопровождающих.
Поговорить с президентом Владимиром Путиным ранее смогла и семиклассница Таисия Леонова. В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» глава государства исполнил мечту девочки: она вместе с мамой, бабушкой и братом посетила репетицию ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Таисия рассказала президенту, что экскурсия прошла замечательно.