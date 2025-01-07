Путин поговорил с девочкой из Горловки, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний»

Арина мечтала о поездке в Санкт-Петербург. Во время разговора Путин поинтересовался, как проходит её путешествие. Девочка рассказала о своих впечатлениях: она посетила балет «Щелкунчик» в Мариинском театре, посмотрела ледовое шоу, побывала в Царском Селе и на экскурсии в Мариинском дворце. Президент добавил, что, находясь в Петербурге, ей обязательно стоит зайти в Эрмитаж, и такое посещение будет организовано для неё и её сопровождающих.