Вскрыли сейф: В центре Москвы обворовали квартиру певицы Юлии Паршуты

Неизвестные проникли в квартиру певицы на Ружейном переулке в Москве. Они подобрали ключ, после чего вскрыли сейф с помощью отвёрток. Похитители украли украшения и деньги, затем скрылись с места преступления. Полиция проводит проверку, устанавливается точная сумма ущерба.
А ранее футболист Фёдор Смолов объявил награду за украденные в Казани часы стоимостью 8 миллионов рублей. Спортсмен призвал всех, кто что-либо знает о происшествии, сообщить ему любую информацию. Предварительно, речь идёт о платиновых Royal Oak от Audemars Piguet из лимитированной серии.