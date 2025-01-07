Вскрыли сейф: В центре Москвы обворовали квартиру певицы Юлии Паршуты

А ранее футболист Фёдор Смолов объявил награду за украденные в Казани часы стоимостью 8 миллионов рублей. Спортсмен призвал всех, кто что-либо знает о происшествии, сообщить ему любую информацию. Предварительно, речь идёт о платиновых Royal Oak от Audemars Piguet из лимитированной серии.