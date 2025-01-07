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Вскрыли сейф: В центре Москвы обворовали квартиру певицы Юлии Паршуты

Неизвестные злоумышленники обчистили квартиру певицы Юлии Паршуты, пока её не было дома на новогодних праздниках. Об этом сообщает источник «Рен-ТВ».

Источник: Life.ru

Неизвестные проникли в квартиру певицы на Ружейном переулке в Москве. Они подобрали ключ, после чего вскрыли сейф с помощью отвёрток. Похитители украли украшения и деньги, затем скрылись с места преступления. Полиция проводит проверку, устанавливается точная сумма ущерба.

А ранее футболист Фёдор Смолов объявил награду за украденные в Казани часы стоимостью 8 миллионов рублей. Спортсмен призвал всех, кто что-либо знает о происшествии, сообщить ему любую информацию. Предварительно, речь идёт о платиновых Royal Oak от Audemars Piguet из лимитированной серии.