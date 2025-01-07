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В Ростове представители командования ЮВО поучаствовали в акции «Елка желаний»

В Ростове-на-Дону военные исполнили мечты детей в рамках акции «Елка желаний».

Источник: Комсомольская правда

В штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону провели благотворительную акцию «Елка желаний». В ней приняли участие представители командования ЮВО.

Заместитель командующего войсками округа, генерал-лейтенант Владимир Кочетков снял с елки открытку 7-летнего ростовчанина Матвея Лисицина. Мальчик попросил подарить ему игрушечный пистолет, и это желание осуществилось. Игрушку ребенку передали Дед мороз и Снегурочка.

Также в акции приняли участие офицеры командования округа. Все желания детей, указанные в открытках, будут исполнены в течение новогодних праздников. Ребята попросили куклы, компьютеры, игрушечные машины на пульте управления и сладости.

— Благотворительную акцию проводят в соединениях и воинских частях ЮВО. Мечты детей исполняют командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих, — добавили в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Андрей Булыга принял участие во Всероссийской благотворительной акции и исполнил мечту 5-летней Вероники из Ростовской области.