В Ростове представители командования ЮВО поучаствовали в акции «Елка желаний»

В штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону провели благотворительную акцию «Елка желаний». В ней приняли участие представители командования ЮВО.
Заместитель командующего войсками округа, генерал-лейтенант Владимир Кочетков снял с елки открытку 7-летнего ростовчанина Матвея Лисицина. Мальчик попросил подарить ему игрушечный пистолет, и это желание осуществилось. Игрушку ребенку передали Дед мороз и Снегурочка.
Также в акции приняли участие офицеры командования округа. Все желания детей, указанные в открытках, будут исполнены в течение новогодних праздников. Ребята попросили куклы, компьютеры, игрушечные машины на пульте управления и сладости.
— Благотворительную акцию проводят в соединениях и воинских частях ЮВО. Мечты детей исполняют командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих, — добавили в пресс-службе Южного военного округа.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Андрей Булыга принял участие во Всероссийской благотворительной акции и исполнил мечту 5-летней Вероники из Ростовской области.