Стали известны победители омского Рождественского полумарафона

В Омске завершился традиционный Рождественский полумарафон. На старт участники вышли сегодня в 13:00 по местному времени. В забеге участвовали 1366 атлетов из пяти стран и 19 регионов России. Включая любителей, в целом на старт вышло более 1600 человек, что является абсолютным рекордом омского полумарафона.