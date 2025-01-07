Стали известны победители омского Рождественского полумарафона

В Омске завершился традиционный Рождественский полумарафон. На старт участники вышли сегодня в 13:00 по местному времени. В забеге участвовали 1366 атлетов из пяти стран и 19 регионов России. Включая любителей, в целом на старт вышло более 1600 человек, что является абсолютным рекордом омского полумарафона.
Спортсмены соревновались в беге на две дистанции: 10 км и 21,1 км. На первой дистанции весь пьедестал почета как среди мужчин, так и среди женщин, заняли омичи. Победителями в беге на 10 км стали: Александр Бутрамеев (37:05), Михаил Русанов (37:43), Станислав Горденко (37:49). Среди женщина: Юлия Ларионова (41:59), Елена Васильева (42:45), Оксана Журавская (43:20).
На дистанции в 21, 1 км среди мужчин быстрее всех оказался Петр Швецов (Новосибирск, время: 1:11:11). Второе и третье место заняли омичи Михаил Кульков (1:11:17) и Вячеслав Васильев (1:14:42).
У женщин на той же дистанции первое и второе место также заняли омские спортсменки Марина Ковалева (1:20:40) и Ольга Роганская (1:26:06). Третьей к финишу пришла спортсменка из ЯНАО Олеся Мунтян. Она преодолела дистанцию с результатом 1:27:18.