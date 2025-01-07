Товарных запасов в Пермском крае осталось на 47 дней торговли

Пермьстат сообщил о состоянии розничной торговли и общественного питания на территории Прикамья за 11 месяцев прошлого года. В январе-ноябре оборот розничной торговли в регионе составил 718 млрд руб., что на 4,9% больше соответствующего периода годом ранее.