Товарных запасов в Пермском крае осталось на 47 дней торговли

Пермьстат сообщил о состоянии розничной торговли и общественного питания на территории Прикамья за 11 месяцев прошлого года. В январе-ноябре оборот розничной торговли в регионе составил 718 млрд руб., что на 4,9% больше соответствующего периода годом ранее.
Доля непродовольственных товаров составила 52%, оставшиеся 48% пришлись на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия.
Оборот розничной торговли на 98,0% сформировали торгующие организации и индивидуальные предприниматели. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила лишь 2%.
В сфере общественного питания наметился рост в 5%, что за прошедших месяцев составило 38,2 млрд руб.
«Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 декабря 2024 года составил 56,1 млрд руб., что соответствует 47 дням торговли», — дополнили в Пермьстате.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для населения в Пермском крае оказалась самой высокой среди регионов ПФО и составила 23,1 тыс. руб. в месяц — рост 10,9%. Индекс потребительских цен вырос на 8,4% — это пятый показатель в Приволжском округе.
В Пермском крае за 11 месяцев выросло производство скота и птицы на 3,1%, молока — на 5%, производство яиц упало на 1%.