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Минск вошел в число самых дорогих городов мира

Минск оказался на 283 месте в рейтинге самых дорогих городов мира, передает «Беларусь сегодня».

Источник: БЕЛТА

В рейтинге Numbeo столица Беларуси названа одним из самых доступных в рейтинге 327 дорогостоящих городов мира. Для составления списка используют специальный индекс, основанный на ценах в Нью-Йорке (это отправная точка с индексом 100%).

При определении стоимости жизни и пребывания в городе оцениваются цены на продукты питания, рестораны, арендную плату, покупательную способность населения.

В ТОП-3 самых дорогих городов мира вошли швейцарские Цюрих, Лозанна и Женева. Минск занял 283-ю позицию рейтинга, что на два пункта выше Санкт-Петербурга.

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