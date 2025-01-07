Минск вошел в число самых дорогих городов мира

В рейтинге Numbeo столица Беларуси названа одним из самых доступных в рейтинге 327 дорогостоящих городов мира. Для составления списка используют специальный индекс, основанный на ценах в Нью-Йорке (это отправная точка с индексом 100%).
При определении стоимости жизни и пребывания в городе оцениваются цены на продукты питания, рестораны, арендную плату, покупательную способность населения.
В ТОП-3 самых дорогих городов мира вошли швейцарские Цюрих, Лозанна и Женева. Минск занял 283-ю позицию рейтинга, что на два пункта выше Санкт-Петербурга.