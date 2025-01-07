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Склон Слудской горки у эспланады в Перми, где катались дети, осыпали песком

Ранее мэр Перми просил горожан не пользоваться опасной горкой.

Источник: Freepik

Склон Слудской горки у эспланады, где массово катались пермяки, засыпали песком, сообщили горожане в телеграм-канале «ЧП Пермь» 7 января.

Речь идёт о горке, расположенной напротив ледового городка на пересечении улиц Попова и Петропавловской в центре Перми. Фото детей и взрослых, катающихся с её склона, 5 января опубликовали в сети очевидцы.

Ранее о развлечениях на Слудской горке в своём телеграм-канале высказался глава города Эдуард Соснин. Он напомнил, что катание с неё может оказаться опасным для жизни, так как под ней проходит оживлённая дорога, а также трамвайные пути. Мэр также добавил, что активные катания со Слудской горки могут пагубно сказаться на состоянии зелёных насаждений и газонов этого участка города в будущем.

Мнения пермяков в комментариях вновь разделились.

«Каждый раз было страшновато, когда проезжал мимо, что кто-нибудь из детей через забор перелетит — и под колёса. В конце концов, у этих домов эспланада с кучей горок под носом. Пусть там катаются», — пишет пермский автомобилист.

«Там отличная горка была. Где ещё кататься? Пусть сначала сделают безопасные горки, а потом уже самодельные песком засыпают», — возражает одна из молодых пермячек.

здоровье