Склон Слудской горки у эспланады в Перми, где катались дети, осыпали песком

Ранее о развлечениях на Слудской горке в своём телеграм-канале высказался глава города Эдуард Соснин. Он напомнил, что катание с неё может оказаться опасным для жизни, так как под ней проходит оживлённая дорога, а также трамвайные пути. Мэр также добавил, что активные катания со Слудской горки могут пагубно сказаться на состоянии зелёных насаждений и газонов этого участка города в будущем.