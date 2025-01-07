Россиянам объяснили, как бороться с неплательщиками алиментов

Кваша дополнил, что в законодательство РФ следует внести изменения в виде лимита, меньше которого алиментщик не сможет платить. По его словам, для каждого региона должен быть свой показатель. Если человек зарабатывает больше установленного лимита, соответственно и платит больше, отметил специалист.