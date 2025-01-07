Россиянам объяснили, как бороться с неплательщиками алиментов

«Понятное дело, что вот такие хитрецы говорят: “У меня есть официальная заработная плата 20 тысяч рублей, с неё я готов платить”. Здесь необходимо обложиться некой документальной базой, подтверждающей, что эта заработная плата фиктивна», — уточнил юрист в беседе с 360.ru.
Кваша дополнил, что в законодательство РФ следует внести изменения в виде лимита, меньше которого алиментщик не сможет платить. По его словам, для каждого региона должен быть свой показатель. Если человек зарабатывает больше установленного лимита, соответственно и платит больше, отметил специалист.
«Если меньше и он как-то уклоняется, соответственно — 20 тысяч, ни копейкой меньше. Либо ищи дополнительную работу, чтобы не халтурить и не уклоняться, чтобы твой ребёнок нормально существовал», — подытожил юрист.
А ранее в России предложили ввести ограничения для алиментщиков из чёрного списка. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, указанный реестр выполняет роль своеобразной «доски позора», позволяя любому желающему узнать, является ли человек, которого он собирается нанять, злостным неплательщиком алиментов.