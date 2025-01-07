Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий

В указанный период в республике ожидается сильный ветер порывами 15−16 м/с, в Казани — до 12 м/с. Также возможна метель с ухудшением видимости до 1000 м.
В Татарстане возможны гололед и туман, на дорогах — сильная гололедица, снежная каша, накат.
Сегодня вечером и ночью, а также завтра днем в Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
В указанный период в республике ожидается сильный ветер порывами 15−16 м/с, в Казани — до 12 м/с. Также возможна метель с ухудшением видимости до 1000 м.
В Татарстане возможны гололед и туман, на дорогах — сильная гололедица, снежная каша, накат.