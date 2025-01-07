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Рождественские службы прошли в 131 храме по всей Башкирии

В Башкирии церковные Рождественские службы прошли в 131 храме.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 6 на 7 января 2025 года православные жители Башкирии отметили Рождество Христово. По данным регионального управления МЧС, всего торжественные литургии в честь светлого праздника прошли в 131 храме по всей республике.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, во время рождественского Сочельника в храмах республики дежурили более 300 сотрудников ведомства.

— Благодаря этой работе, а также соблюдению мер безопасности со стороны руководства храмов и прихожан, праздничные богослужения прошли без происшествий, — подчеркнули в МЧС по Башкирии.

В экстренном ведомстве отметили, что все храмы, церкви и соборы находились под круглосуточным контролем со стороны спасателей. Перед началом службы сотрудники МЧС проверили исправность систем пожарной сигнализации и провели инструктаж по технике безопасности для служителей и персонала.

Накануне, в день рождественского Сочельника, православных жителей республики с праздником поздравил глава Башкирии радий Хабиров.

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