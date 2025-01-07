Рождественские службы прошли в 131 храме по всей Башкирии

В экстренном ведомстве отметили, что все храмы, церкви и соборы находились под круглосуточным контролем со стороны спасателей. Перед началом службы сотрудники МЧС проверили исправность систем пожарной сигнализации и провели инструктаж по технике безопасности для служителей и персонала.