Аэропорт Дамаска возобновил прием и отправку международных рейсов

Аэропорт Дамаска не принимал международные рейсы с 8 декабря. В тот день власть в столице Сирии захватили вооруженные группировки во главе с организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Башар Асад бежал из Сирии в Россию.