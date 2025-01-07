Аэропорт Дамаска возобновил прием и отправку международных рейсов

«Сегодняшний день знаменует новое начало», — сказал директор аэропорта Анис Фаллух AFP.
Аэропорт ранее уже принимал рейсы с международной помощью и с иностранными дипломатами, отмечает AFP. По данным агентства, 18 декабря из Дамаска вылетел первый после захвата власти исламистами внутренний рейс.
Аэропорт Дамаска не принимал международные рейсы с 8 декабря. В тот день власть в столице Сирии захватили вооруженные группировки во главе с организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Башар Асад бежал из Сирии в Россию.