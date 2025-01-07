Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Дамаска возобновил прием и отправку международных рейсов

Аэропорт Дамаска впервые с захвата власти в Сирии исламистами возобновил международные рейсы. Самолет Syrian Airlines утром во вторник, 7 января, вылетел из Дамаска в Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Reuters

«Сегодняшний день знаменует новое начало», — сказал директор аэропорта Анис Фаллух AFP.

Аэропорт ранее уже принимал рейсы с международной помощью и с иностранными дипломатами, отмечает AFP. По данным агентства, 18 декабря из Дамаска вылетел первый после захвата власти исламистами внутренний рейс.

Аэропорт Дамаска не принимал международные рейсы с 8 декабря. В тот день власть в столице Сирии захватили вооруженные группировки во главе с организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Башар Асад бежал из Сирии в Россию.