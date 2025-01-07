Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

В августе 2024 года стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, с которым прожила в официальном браке с 2022 года. В документах было указано, что пара рассталась ещё 26 апреля 2024 года. В конце июня актёр съехал из общего с экс-супругой дома.