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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

Певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек официально развелись спустя 20 недель после подачи документов. Согласно информации издания People, сторонам удалось достичь соглашения по всем вопросам.

Источник: Life.ru

Пара смогла решить все имущественные вопросы и теперь каждому отходит приобретённая во время совместной супружеской жизни недвижимость. Также Лопес и Аффлек пришли к мирному соглашению по поводу их общего дома, который уже выставлен на продажу.

В августе 2024 года стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, с которым прожила в официальном браке с 2022 года. В документах было указано, что пара рассталась ещё 26 апреля 2024 года. В конце июня актёр съехал из общего с экс-супругой дома.