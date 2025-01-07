Кому нельзя говорить про свои успехи: 5 самых завистливых знаков зодиака

Носители знака зодиака Рак очень эмоциональны и чувствительны. Из-за этого у них нередко возникают трудности в личной жизни. Отсюда и появляется зависть к тем, у кого в семье или с партнёром всё хорошо. Можно сказать, что представители знака зодиака Рак начинают испытывать зависть исходя из личных трудностей. То есть не пытаясь их решать, а оправдываясь, что другим просто в чём-то больше повезло.