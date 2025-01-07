Лучшие святочные гадания: 7 ритуалов на будущее, счастье и женитьбу

Второй способ несколько сложнее. Нам снова понадобится классическая колода Таро, но в этот раз её надо разделить на две части: отдельно старшие арканы (Рыцари, Королевы и Короли), отдельно все остальные. Со словами «Суженый, ряженый, покажись мне» нужно перемешать старшие арканы и достать из них одну карту — её масть укажет на знак зодиака будущего мужа, а тип — на отдельные черты характера. Помните, что Жезлы символизируют стихию огня, Кубки — это знаки воды, Мечи — знаки воздуха, а Пентакли — стихия земли. Если вам попадётся Король, ждите благородного и степенного жениха, а если Королева — мужчина будет подкаблучником. После этого нужно перемешать остальные карты со словами «Где ты, ясный сокол мой?». Масти предскажут, когда ждать встречи: Жезлы — скоро, в пределах недели, Кубки — в пределах месяца, Мечи — от нескольких месяцев, и Пентакли предсказывают встречу в следующем году.