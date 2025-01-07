Лучшие святочные гадания: 7 ритуалов на будущее, счастье и женитьбу

Издревле Святки, то есть дни между двумя важнейшими церковными праздниками — Рождеством и Крещением, — считались временем волшебства. Тогда было принято колядовать — ходить по домам в костюмах страшных животных и петь песни с добрыми пожеланиями. И, конечно же, гадать или ворожить — гаданиями на Руси занималась вся молодая часть деревни. Гадали на разные вещи: счастье, богатство, исполнение желаний и любовь.
Святочные гадания.
Собиратели фольклора нашли более 60 святочных гаданий. Все они сильно различаются в зависимости от региона России. Где-то гадают на сапогах, где-то — на сарафанах, где-то — вообще на соломе. Мы выбрали девять лучших святочных гаданий на различные темы: исполнение желаний, судьба и любовь.
Гадание на просеянном снегу.
Для этого ритуала каждой гадательнице потребуется кольцо из драгоценного металла. Вы можете загадывать любое желание на любую тему, например любовь или богатство. Кольца кладут в снег, желание загадывается, а затем одна из вас должна взять решето, закрыть им снег в том месте, где лежат кольца, и начать его просеивать. Желание исполнится у той, чьё кольцо первым попадёт в решето.
Гадание по светящимся окнам.
Для этого гадания надо вечером выйти на улицу. Каждая девушка поворачивается спиной к своему дому и загадывает желание. Затем надо быстро повернуться и посчитать все светящиеся окна. Если число чётное — ваше желание исполнится, если нечётное, то ему не суждено пока претвориться в жизнь.
Гадание по кошке.
Для этого гадания у вас в доме должна жить кошка или, на худой конец, кот. Нужно загадать желание и позвать кошку к себе. Если животное переступило порог вашей комнаты левой лапкой, то желание сбудется, а если правой, то нет.
Гадание на платке, хлебе и дереве.
Гадание на события следующего года. Предметы, которые используются: платок, кусок хлеба и деревяшка. Их нужно закрыть горшком. Далее закрыть или завязать глаза, подойти к горшку и взять из-под него первую попавшуюся вещь. Платок символизирует замужество, хлеб — одиночество, а деревяшка предвещает скорые трудности.
Гадание на сарафане.
Это гадание похоже на знаменитое гадание с сапогом. Девушки должны взять с собой сарафан, выйти на перекрёсток дороги и по очереди бросать предмет одежды. Жених придёт с той стороны, куда сарафан лёг проймой.
Гадание на осиновых поленьях.
До этого рождественского гадания допускаются не только девушки, но и парни. Сельская молодёжь должна всей компанией пойти в лес и разжечь костёр из осиновых поленьев, сложенных по два или три в ряд так, чтобы в центре могли уместиться осиновые веточки. Это гадание на любовь: так выясняют, счастливым ли будет брак. Если пламя высокое, а костёр потрескивает, то жизнь в браке удачно сложится, если пламя колеблется, он будет неудачным. Если пламя расходится в стороны, то брак нужно будет спасать от множества внешних факторов.
Гадание по следу на снегу.
Перед сном девушки должны выйти на улицу и лечь в снег. Утром надо будет осмотреть следы, которые остались на нём с ночи. Если след гладкий, будущий муж девушки будет покладистым, если след завалило снегом, то супруг попадётся придирчивый и драчливый.
Можно ли на Святки гадать на картах?
Да, можно, причём и на Таро, и на игральных. Считается, что карты предсказывают наиболее правдиво именно в это время. Святочные расклады на Таро вообще сбываются с почти 100%-ной вероятностью. Так что попробуйте использовать один из этих раскладов, чтобы погадать на суженого.
Святочное гадание на Таро на любовь.
Существует два типа раскладов на замужество, которые можно использовать на Святки. Первый из них самый простой: нужно перетасовать классическую колоду Райдера — Уэйта и вынуть пять карт. Первая карта охарактеризует ваши собственные чувства, вторая — чувства выбранного вами человека, третья расскажет о характере отношений, четвёртая — о возможных трудностях, а пятая — о том, чего ждать от этих отношений в будущем.
Второй способ несколько сложнее. Нам снова понадобится классическая колода Таро, но в этот раз её надо разделить на две части: отдельно старшие арканы (Рыцари, Королевы и Короли), отдельно все остальные. Со словами «Суженый, ряженый, покажись мне» нужно перемешать старшие арканы и достать из них одну карту — её масть укажет на знак зодиака будущего мужа, а тип — на отдельные черты характера. Помните, что Жезлы символизируют стихию огня, Кубки — это знаки воды, Мечи — знаки воздуха, а Пентакли — стихия земли. Если вам попадётся Король, ждите благородного и степенного жениха, а если Королева — мужчина будет подкаблучником. После этого нужно перемешать остальные карты со словами «Где ты, ясный сокол мой?». Масти предскажут, когда ждать встречи: Жезлы — скоро, в пределах недели, Кубки — в пределах месяца, Мечи — от нескольких месяцев, и Пентакли предсказывают встречу в следующем году.
Святочное гадание на игральных картах.
Существует несколько святочных гаданий с применением игральных карт. В основном они тесно переплетены ещё и с гаданиями на снах. Например, самое известное гадание — на четырёх королях: нужно вынуть из обычной карточной колоды всех королей и перед сном положить их под подушку вместе с заговором следующего содержания: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснился пиковый король — будущий муж будет намного старше вас и очень ревнивым, червонный король символизирует молодого и богатого жениха, крестовый король значит, что муж будет военным, а бубновый — что свататься придёт именно тот, в кого вы влюблены.
Есть и другая версия того же гадания на королях. Все действия перед сном нужно в точности повторить, но сновидение будет немного отличаться: ваш суженый явится в образе короля, это будет кто-то из ваших знакомых и вы обязательно узнаете во сне его лицо.
Как подготовиться к гаданию на Святки: что нельзя делать и какие предметы использовать.
Святки издревле считались временем, когда границы между мирами истончаются и нечистую силу можно встретить среди людей. С этим поверьем связаны вообще все святочные и рождественские обряды славян: как колядование, которое должно отпугнуть всевозможных духов и чертей от селения, так и ворожба, наоборот, этих нечистых духов призывающая.
Так что с незапамятных времён для ворожбы как обряда установился ряд строгих правил:
нельзя проводить ритуал святочного гадания в одиночестве. В противном случае вас может утащить нечистая сила;перед гаданием нужно обязательно тщательно вымыть руки и лицо, распустить волосы, чтобы через них лучше проходила потусторонняя энергия, развязать узлы на одежде и снять все украшения;во время гадания нужно быть максимально спокойной, чтобы не отвлекаться на не связанные с обрядом мысли.
Кроме того, святочное гадание часто включает в себя использование магических предметов. Самый волшебный из них — это, конечно, зеркало. Для гадания на Таро можно зажечь три свечи. Кольцо тоже магический предмет, который подходит для ряда ритуалов. Гребень и предметы одежды, например сарафан, становятся заряженными мистической энергией на Святки, поэтому подходят для рождественского гадания.
Мы рассказали вам о традиционных ритуалах святочного гадания и предложили оригинальные способы использования Таро и игральных карт в ворожбе на Рождество. Обязательно постарайтесь попробовать какой-либо из этих обрядов гадания. А если вы хотите узнать о том, что безопасно дарить близким на Новый год, почитайте экспертное мнение калмыцкой шаманки Елены Батыр.
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