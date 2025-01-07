После праздников омские елки отправятся на помойку

В этом году все новогодние ели, оставшиеся после праздников, похоже, бесполезно канут на помойке. Ранее в Омске их принимали на переработку сразу несколько площадок. Для животных ели использовал Большереченский зоопарк. Также в Омске действовал проект «Кедротека», где деревья перерабатывались, также ели и сосны принимали в ТЦ «Мега».