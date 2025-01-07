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После праздников омские елки отправятся на помойку

Ранее действующие в Омске пункты приема отслуживших свое елок в этом году не работают.

Источник: Комсомольская правда

В этом году все новогодние ели, оставшиеся после праздников, похоже, бесполезно канут на помойке. Ранее в Омске их принимали на переработку сразу несколько площадок. Для животных ели использовал Большереченский зоопарк. Также в Омске действовал проект «Кедротека», где деревья перерабатывались, также ели и сосны принимали в ТЦ «Мега».

Первым о том, что елки приниматься не будут, в своих соцсетях сообщил Большереченский зоопарк. Как заявили в зоопарке, для животных заготовили достаточно деревьев. Также не объявляли о сборе отслуживших свое новогодних деревьев «Кедротека» и «Мега».