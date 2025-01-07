У Крымского моста выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
«По данным на 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен.
В течение ночи и всего утра 7 января проезд к пунктам досмотра у Крымского моста был свободен с обеих сторон.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.