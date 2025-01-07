Названа дата мощнейшего похолодания в Омской области до −36 °C

Как следует из прогноза ресурса, резкое похолодание обрушится на регион ночью на понедельник, 20 января 2025 года. Под утро, когда в Омске будет около −3 градусов, на северо-запад региона уже опустится мороз до −22 °C. К вечеру 20 января похолодание охватит уже всю Омскую область. А ночью на 21 января и вовсе настанут аномальные морозы: к шести часам утра сервис предвещает −23 °C в Омске и −36 °C — на севере Омской области.