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Названа дата мощнейшего похолодания в Омской области до −36 °C

Несмотря на прогноз аномально теплого января для Омска и области, температура в регионе будет теплой для зимы не весь месяц. Судя по прогнозу* сервиса визуализации погоды Вентускай.ком, уже в январе омичей ждут аномальные морозы до 36 градусов Цельсия.

Сейчас в Ричмонде: -5° 4 м/с 86% 759 мм рт. ст. +1°
Источник: Екатерина Романова

Как следует из прогноза ресурса, резкое похолодание обрушится на регион ночью на понедельник, 20 января 2025 года. Под утро, когда в Омске будет около −3 градусов, на северо-запад региона уже опустится мороз до −22 °C. К вечеру 20 января похолодание охватит уже всю Омскую область. А ночью на 21 января и вовсе настанут аномальные морозы: к шести часам утра сервис предвещает −23 °C в Омске и −36 °C — на севере Омской области.

При этом с 17 января местами по области будут идти умеренные снегопады.

*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.