Прохожие в Петербурге нашли на улице 9-летнего мальчика в пижаме

Как сообщает 78.ru со ссылкой на свои источники, у ребенка психическое расстройство — аутизм. Мальчик дождался когда его мама заснет, вытащил из куртки ключи от квартиры и ушел из дома по улице Маршала Блюхера. Его в одной пижаме нашли прохожие и тут же позвонили в экстренные службы. Медики зафиксировали у него озноб, жизни мальчика ничего не угрожает.