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Прохожие в Петербурге нашли на улице 9-летнего мальчика в пижаме

Ребенка доставили в больницу.

9-летний мальчик ушел из дома в рождественскую ночь. Его нашли на улице в одной пижаме.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на свои источники, у ребенка психическое расстройство — аутизм. Мальчик дождался когда его мама заснет, вытащил из куртки ключи от квартиры и ушел из дома по улице Маршала Блюхера. Его в одной пижаме нашли прохожие и тут же позвонили в экстренные службы. Медики зафиксировали у него озноб, жизни мальчика ничего не угрожает.

В это же время мать пропавшего проснулась и заметила, что сын исчез из дома. Женщина позвонила в полицию. Спустя время ей вернули ребенка.