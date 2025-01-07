McDonald’s отменил нормы по равенству для работников

Ранее Life.ru рассказывал, что один человек скончался после отравления в McDonald’s в США, ещё десятки отправились в больницы. У всех пострадавших обнаружили кишечную палочку. Инфекция охватила 10 штатов. Эксперты отмечают, что причиной могли быть некачественные продукты от поставщиков.