McDonald’s отменил нормы по равенству для работников

«Макдоналдс» объявил, что отказывается от целевых показателей по разнообразию для своих сотрудников и поставщиков, став последней крупной компанией, которая пересматривает свои стратегии в целях обеспечения разнообразия, справедливости и инклюзивности", — говорится в статье.
Авторы статьи уточнили, что новые цели по равенству и инклюзивности для работников заведения ставиться не будут, однако McDonald’s продолжит сообщать цифры, которые касаются разнообразия в своих рядах. Авторы материала дополнили, что компания остаётся приверженной инклюзивности.
Газета пишет, что более 30% руководителей компании в США теперь представляют ранее недостаточно представленные группы. Тем временем 25% выплат поставщикам получают организации, которыми владеют собственники, достигшие показателей разнообразия, указано в материале.
Ранее Life.ru рассказывал, что один человек скончался после отравления в McDonald’s в США, ещё десятки отправились в больницы. У всех пострадавших обнаружили кишечную палочку. Инфекция охватила 10 штатов. Эксперты отмечают, что причиной могли быть некачественные продукты от поставщиков.