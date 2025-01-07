Облысение и боль: Врач предупредила о последствиях беспечных прогулок без шапки

По её словам, если иммунная система крепкая, то прогулка без шапки не нанесёт вреда здоровью. Но если она ослаблена недосыпом, дефицитом витаминов, малоподвижным образом жизни, то при переохлаждении пострадает ещё больше и не сможет противостоять вирусам и бактериям, которые ждут возможности атаковать организм. Конечно, само по себе отсутствие шапки в холода не вызывает болезни, но служит спусковым крючком: простуды, грипп, синусит, отит, менингит, гайморит, а также обострения хронических заболеваний нередко начинаются именно с переохлаждения, считает медик.