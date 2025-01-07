В Волгоградской области за неделю COVID-19 заболели 26 жителей

В Волгоградской области в первую неделю 2025 года коронавирусом заболели 26 жителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, в новогодние праздники волгоградцы обращались в медицинские учреждения с симптомами опасного вируса, а по итогам анализов у них выявляли COVID-19. Согласно данным лабораторного центра Роспотребнадзора, такова статистика за период с 30 декабря по 5 января.