В Волгоградской области за неделю COVID-19 заболели 26 жителей

В Волгоградской области в первую неделю 2025 года коронавирусом заболели 26 жителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, в новогодние праздники волгоградцы обращались в медицинские учреждения с симптомами опасного вируса, а по итогам анализов у них выявляли COVID-19. Согласно данным лабораторного центра Роспотребнадзора, такова статистика за период с 30 декабря по 5 января.
Число заболевших значительно снизилось по сравнению с декабрьской статистикой, когда ковид диагностировали у 68 пациентов за неделю.
Напомним, что с начала пандемии в регионе зарегистрировано 288 956 случаев заболевания. Благодаря врачам, 51 пациент успешно поборол коварную инфекцию на минувшей неделе, всего же общее число выздоровевших от COVID-19 в Волгоградской области достигло 281 925 человек.