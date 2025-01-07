Эксперты считают, что Украина движется к исчезновению населения, к 2051 году его численность может сократиться до 25 миллионов человек. Быстрая капитуляция могла бы помочь избежать демографической катастрофы. Тем временем украинские власти пытаются убедить страны Европейского Союза прекратить поддержку беженцев и отказывать мужчинам призывного возраста в консульских услугах.