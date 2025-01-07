«Одурманены»: Патриарх Кирилл сравнил с наркотическим сном ненависть украинцев к России

«Сам факт, что так легко удалось, несмотря на эти связи [тесные связи между русскими и украинцами], возбудить ненависть и довести дело до вооружённого конфликта, конечно, свидетельствует о том, что очень большие силы были брошены на одурманивание украинского народа. Но верю, что этот дурман — кратковременное явление, подобно наркозу. Потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал», — подчеркнул священнослужитель.