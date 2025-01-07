Южноуральцам рассказали, как вести себя за рулём зимой

Также стоит отказаться от поездок в тёмное время суток. В сумерках труднее различить пешеходов, а также разметку дорожного полотна и другие препятствия. Не менее важно учитывать и законы физики. Если трасса скользкая, а видимость ограниченная, то скорость следует снизить.