Южноуральцам рассказали, как вести себя за рулём зимой

Специально для тех, кто водит машину зимой Госавтоинспекция подготовила гайд по мерам безопасности, которым стоит следовать во избежания неприятных последствий.
Во-первых, стоит отложить в сторону телефон, а музыку приглушить. Стоит помнить, что пользоваться смартфонами в автомобиле категорически запрещено, это не только незаконно, но и чревато авариями и трагедиями.
Также стоит отказаться от поездок в тёмное время суток. В сумерках труднее различить пешеходов, а также разметку дорожного полотна и другие препятствия. Не менее важно учитывать и законы физики. Если трасса скользкая, а видимость ограниченная, то скорость следует снизить.
Также в ГАИ отметили важность ремней безопасности. Это самый надёжный способ пассивной безопасности во время езды. А чтобы избежать ДТП строго держитесь своей полосы, избегайте опасных манёвров и будьте особо аккуратны на поворотах.