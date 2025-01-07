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Южноуральцам рассказали, как вести себя за рулём зимой

Зимой управление автомобилем требует от владельцев транспортных средств особых навыков и умений для того, чтобы избежать аварий и происшествий.

Источник: РИА "Новости"

Специально для тех, кто водит машину зимой Госавтоинспекция подготовила гайд по мерам безопасности, которым стоит следовать во избежания неприятных последствий.

Во-первых, стоит отложить в сторону телефон, а музыку приглушить. Стоит помнить, что пользоваться смартфонами в автомобиле категорически запрещено, это не только незаконно, но и чревато авариями и трагедиями.

Также стоит отказаться от поездок в тёмное время суток. В сумерках труднее различить пешеходов, а также разметку дорожного полотна и другие препятствия. Не менее важно учитывать и законы физики. Если трасса скользкая, а видимость ограниченная, то скорость следует снизить.

Также в ГАИ отметили важность ремней безопасности. Это самый надёжный способ пассивной безопасности во время езды. А чтобы избежать ДТП строго держитесь своей полосы, избегайте опасных манёвров и будьте особо аккуратны на поворотах.