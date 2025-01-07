Лукашенко беспокоит, что современная белорусская молодежь не пристегнута к труду

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске сказал, что его беспокоит, что современная белорусская молодежь не пристегнута к труду, сообщает БелТА.
Лукашенко отметил, что в Беларуси захваливают молодежь, акцентировав внимание на том, что белорусская молодежь неплохая, «она такая, какая она есть, другой не будет». Кроме того, президент сказал, что его беспокоит:
— Но меня беспокоит то, что наша молодежь не так, как мы с вами, пристегнута к труду.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам определить нормального президента и правительство.
Кроме того, Лукашенко высказался о белорусской диктатуре и украинской демократии.
Тем временем глава государства сообщил, что «люди с Востока» начинают подтягиваться в Беларусь, чтобы работать.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.