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Лукашенко беспокоит, что современная белорусская молодежь не пристегнута к труду

Лукашенко сказал, что его беспокоит в белорусской молодежи.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске сказал, что его беспокоит, что современная белорусская молодежь не пристегнута к труду, сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что в Беларуси захваливают молодежь, акцентировав внимание на том, что белорусская молодежь неплохая, «она такая, какая она есть, другой не будет». Кроме того, президент сказал, что его беспокоит:

— Но меня беспокоит то, что наша молодежь не так, как мы с вами, пристегнута к труду.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам определить нормального президента и правительство.

Кроме того, Лукашенко высказался о белорусской диктатуре и украинской демократии.

Тем временем глава государства сообщил, что «люди с Востока» начинают подтягиваться в Беларусь, чтобы работать.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.