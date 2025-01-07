Калининградским рыбакам урезали квоты на кильку и леща

На 150 тонн урезали квоту на леща, которого можно добывать в Калининградском и Куршском заливах. В начавшуюся с 1 января путину рыбаки могут привезти на берег суммарно 1 244,1 тонны. При этом нормы по салаке сокращать не стали — 26,8 тыс. тонн. Добыча балтийской сельди, как ещё называют салаку, и корюшки в этом году начнётся в середине февраля и продлится примерно месяц.