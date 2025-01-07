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Калининградским рыбакам урезали квоты на кильку и леща

Объём вылова салаки оставили на уровне 2024 года.

Калининградским рыбакам на 100 тонн сократили квоту на вылов кильки, из которой делают знаменитые балтийские шпроты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона во вторник, 7 января.

«Больше всего в 2025 году возможно добыть шпрот (кильку) в Балтийском море (в 26-м и 32-м подрайонах) в объёме 43 268,6 тонны», — рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области, добавив, что разрешённый объём добычи этой рыбы в 2024-м составлял 43 368,5 тонны.

На 150 тонн урезали квоту на леща, которого можно добывать в Калининградском и Куршском заливах. В начавшуюся с 1 января путину рыбаки могут привезти на берег суммарно 1 244,1 тонны. При этом нормы по салаке сокращать не стали — 26,8 тыс. тонн. Добыча балтийской сельди, как ещё называют салаку, и корюшки в этом году начнётся в середине февраля и продлится примерно месяц.