Калининградским рыбакам урезали квоты на кильку и леща

Калининградским рыбакам на 100 тонн сократили квоту на вылов кильки, из которой делают знаменитые балтийские шпроты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона во вторник, 7 января.
«Больше всего в 2025 году возможно добыть шпрот (кильку) в Балтийском море (в 26-м и 32-м подрайонах) в объёме 43 268,6 тонны», — рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области, добавив, что разрешённый объём добычи этой рыбы в 2024-м составлял 43 368,5 тонны.
На 150 тонн урезали квоту на леща, которого можно добывать в Калининградском и Куршском заливах. В начавшуюся с 1 января путину рыбаки могут привезти на берег суммарно 1 244,1 тонны. При этом нормы по салаке сокращать не стали — 26,8 тыс. тонн. Добыча балтийской сельди, как ещё называют салаку, и корюшки в этом году начнётся в середине февраля и продлится примерно месяц.