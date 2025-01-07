Жители центра Омска на день останутся без воды

Росводоканал Омск известил своих абонентов о первом в этом году масштабном отключении абонетов от водоснабжения. 13 января с 10:00 до 23:00 воды не будет во многих домах в центре города.
Под отключение попадают следующие адреса:
-Ул. Маркса, 36/1, 34а, 30а, 30, 32, 34, 26, 37, 22а, 22, 20, 20а, 41а, 41/10, 36, 39, 41, 41/1, 41/4, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/10, 18/13, 18/28; -Ул. Пушкина, 140, 133, 133/8; -Ул. Бульварная, 1, 3; -Ул. Жукова, 154, 152, 150, 154а, 148.
Как пояснили в организации, отключение связано с ремонтом на водопроводе по улице Карла Маркса, 24.
На время проведения работ для жителей установят машину с питьевой водой. Она будет находиться по адресу К. Маркса, 20А с 10 часов.