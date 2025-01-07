Лукашенко сказал, что Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске сказал, что Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание на то, что в скором времени в Минске будут открыты последние несколько десятков артезианских скважин, которые будут способствовать тому, что столица полностью окажется обеспечена водой из артезианских источников.
— Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой, — заметил президент Беларуси.
По его словам, Минск в общей сложности потребляет более 400 тысяч кубических метров воды в сутки. Александр Лукашенко пояснил, что необходимо было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120−130 тысяч кубических метров.
— Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать, — признался глава государства.
Он также отметил, что многие страны берут воду из наземных источников.
— Но мы это сделали. Потому что я знаю, что это люди запомнят навсегда. И будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание — это основа жизни. Не лекарства, — подчеркнул президент.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что воздух и вода это именно то, без чего люди не могут жить.
Кстати, названия и интерьер новых станций метро связаны с историей Минска: первый аэропорт, слуцкие пояса, сад древнего рода.
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