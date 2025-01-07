People: причиной развода Аффлека и Лопес стали «непримиримые разногласия»

История любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес официально подошла к концу. После года отношений, 17 лет разлуки и двух лет брака супруги оформили развод. Известно, что они не будут платить алименты друг другу и уже выставили на продажу общий дом. Через полгода после свадьбы Бен Аффлек стал выглядеть подавленным на публичных мероприятиях. Что известно о разводе звездной пары — в материале «Газеты.Ru».